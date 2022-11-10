На Київщині заборонили святкові гірлянди та ілюмінацію

У населених пунктах Київської області заборонили використовувати гірлянди

Рішення ОВА стосується як комерційних, і державних об'єктів. Проте чиновники поки що дозволяють використовувати світлові декорації для парків і вулиць.

На території Київської області заборонили використання новорічної ілюмінації, враховуючи гірлянди та світлові декорації. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови обласної військової адміністрації регіону Олексія Кулеби.

"Рішення було ухвалено на Оперативному штабі ради оборони Київської області", - зокрема, написав він.

За словами чиновника, заборона стосується як комерційних, так і державних та муніципальних об'єктів.

Проте рада оборони регіону поки що не ухвалювала рішення щодо використання світлових декорацій новорічних ялинок, парків і вулиць. Це означає, що поки що гірлянди можна використовувати на цих локаціях.

Кулеба наголосив, що таке рішення про заборону ілюмінації пов'язане із жорстким режимом економії електроенергії, який сьогодні запроваджено у різних областях України.

"Ми чинимо опір ворогові, який здійснює енерготерор нашої країни.

Максимальна економія електроенергії - це наш цивільний фронт сьогодні", - резюмував чиновник.