На Київщині заборонили святкові гірлянди та ілюмінацію
У населених пунктах Київської області заборонили використовувати гірлянди
Рішення ОВА стосується як комерційних, і державних об'єктів. Проте чиновники поки що дозволяють використовувати світлові декорації для парків і вулиць.
На території Київської області заборонили використання новорічної ілюмінації, враховуючи гірлянди та світлові декорації. Про це повідомляється в Telegram-каналі голови обласної військової адміністрації регіону Олексія Кулеби.
"Рішення було ухвалено на Оперативному штабі ради оборони Київської області", - зокрема, написав він.
За словами чиновника, заборона стосується як комерційних, так і державних та муніципальних об'єктів.
Проте рада оборони регіону поки що не ухвалювала рішення щодо використання світлових декорацій новорічних ялинок, парків і вулиць. Це означає, що поки що гірлянди можна використовувати на цих локаціях.
Кулеба наголосив, що таке рішення про заборону ілюмінації пов'язане із жорстким режимом економії електроенергії, який сьогодні запроваджено у різних областях України.
"Ми чинимо опір ворогові, який здійснює енерготерор нашої країни.
Максимальна економія електроенергії - це наш цивільний фронт сьогодні", - резюмував чиновник.