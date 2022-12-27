Нова пошта підвищує тарифи з 1 січня

Нова пошта з 1 січня підвищить тарифи на доставлення. Про це повідомила пресслужба компанії у вівторок.

"Зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, Нова пошта з початку 2023 року вносить зміни до тарифів. Ми робимо цей крок, щоб і надалі гарантувати вчасне та якісне доставлення під час війни", - заявила компанія.

Нові тарифи на доставлення Україною будуть такими: до 2 кг - 70 грн, до 10 кг - 100 грн, до 30 кг - 140 грн. Раніше вони становили 60 грн, 80 грн та 120 грн відповідно.

Вартість доставлення у відділення та поштомат тепер буде розраховуватися однаково, тоді як раніше для поштоматів діяв окремий тариф у розмірі 60 грн.

Вартість локальних відправлень у межах міста також подорожчає: до 2 кг - 50 грн, до 10 кг - 80 грн, до 30 кг - 120 грн. Раніше було 40 грн, 60 грн та 100 грн відповідно.

Вартість відправлення документів у конверті подорожчає з 45 грн до 55 грн.

Доплата за кур'єрські послуги подорожчає з 30 грн до 35 грн (для відправлень до 30 кг) і з 90 грн до 100 грн (за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг).

Надбавка за доставлення у селище чи село збільшується з 20 грн до 25 грн.

Повернення посилок чи документів після перевірки у відділенні буде безплатним, тоді як зараз за цю послугу беруть 20 грн.

Повний перелік майбутніх тарифів Нової пошти доступний на сайті компанії – тут і тут.

Нова пошта змінює тарифікацію вдруге з початку великої війни. Попереднє підвищення відбулось 23 травня. за матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.