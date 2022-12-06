Обмін полоненими: в День ЗСУ додому повернулися 60 захисників

У День ЗСУ Україна провела новий обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися ще 60 захисників.

Про це в Telegram-каналі повідомив голова ВП Андрій Єрмак, передає Час Пік.

"Черговий успішний обмін полоненими. Символічно. У День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ - 58 чоловіків та дві жінки, 15 офіцерів та 45 рядових та сержантів. Це - найкраща новина у день свята, бо герої мають бути живими. За це, зокрема, воюють наші ЗСУ - йде битва за життя", - написав він.

У списку також є захисники Маріуполя.

"У сьогоднішньому "списку 60" їх 34, у тому числі 14 - з "Азовсталі". Є поранені, які отримають усю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці", - зазначив Єрмак.