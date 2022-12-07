Папі Римському подарували хрест із фрагментом ракети, яку дістали з тіла пораненої дівчинки

Міський голова Львова Андрій Садовий подарував Папі Римському хрест з осколком російської ракети. Символізм полягає у тому, що осколок витягли з тіла дитини.

Медики витягнули уламок ракети з 13-річної пацієнтки Насті. Андрій Садовий вручив Папі хрест з осколком під час аудієнції у Ватикані.

"Дерев'яний хрест - символ перемоги добра і правди, який "поранений" осколком російської ракети. Поранений, але незламний, як усі українці, - зауважив Садовий.

Він додав: Папа знає, що цей осколок витягнули з тринадцятирічної дівчинки. Мер переконаний, що кожен чітко зрозумів символізм. Мовиться про біблійну аналогію з розп'яттям Ісуса Христа.

Глава католицької церкви благословив хрест. Далі хрест подорожуватиме церквами по світу, аби віряни молилися за Україну.

Ще один такий хрест залишиться у Папи Римського. Він нагадуватиме йому про ціну, яку платять українці за правду та свободу.

Львівська делегація поговорила із Понтифіком про наслідки російської агресії та проєкт Unbroken Ukraine, що запустили у Львові для лікування, протезування й реабілітації постраждалих від війни.