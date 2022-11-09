Помер екснардеп кількох скликань Юрій Кармазін

Помер український політик Юрій Кармазін. Він пішов з життя 9 листопада у віці 65 років.

Про смерть народного депутат кількох скликань повідомили на його сторінці у соціальній мережі Facebook.

— Сьогодні о 10:00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна, люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна її творця, – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті політика – не повідомляється.

Родом Кармазін зі Звенигородки Черкаської області. Був одружений, у нього дві дорослі доньки.

Юрій Кармазін був народним депутатом Верховної Ради чотирьох скликань. У різні роки він входив до фракцій Громада, Солідарність, Наша Україна, Наша Україна – Народна самооборона.

Політик тривалий період працював в Одесі. Зокрема, був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.

За матеріалами ICTV Факти