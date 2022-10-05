Радіодиктант-2022 відбудеться 9 листопада

Радіодиктант національної єдності у 2022 році відбудеться 9 листопада об 11:00 за київським часом.

Про це повідомив член правління "Суспільного мовлення" Дмитро Хоркін.

За його словами, у День української писемності та мови до найбільшого україномовного флешмобу традиційно приєднаються мільйони українців по всьому світу.

"Цьогорічний радіодиктант - це перш за все українська акція єднання, де б ми не були. Завдяки можливостям Українського радіо до радіодиктанту кожен може долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий для нас усіх час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас", - підкреслив Хоркін.

Також він розповів, що авторкою тексту цьогорічного радіодиктанту національної єдності стане українська письменниця та режисер Ірина Цілик.

Читатиме диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

До методичної роботи над радіодиктантом вже традиційно долучиться мовознавець, доктор філологічних наук Лариса Масенко.

Написання радіодиктанту-2022 адаптовано до умов воєнного часу, тому в різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном. За матеріалами Освіта.ua