Радіодиктант національної єдності-2022: коли й де слухати

У середу, 9 листопада, в Україні відбудеться 22-й радіодиктант національної єдності. Його об 11:00 транслюватиме "Суспільне", передає УНН із посиланням на Telegram Міністерства культури та інформаційної політики України.

У середу, 9 листопада, в Україні відбудеться 22-й радіодиктант національної єдності. Його об 11:00 транслюватиме "Суспільне", передає УНН із посиланням на Telegram Міністерства культури та інформаційної політики України.

"9 листопада, у День української писемності та мови, об 11:00 за київським часом відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності", - ідеться у повідомленні.

Як взяти участь

1. Об 11:00 за Києвом увімкніть Суспільне (ефіри Українського радіо, Радіо Культура, Суспільне Культура) або зайдіть на Facebook-сторінку каналу;

2. Сфотографуйте або заскануйте свій текст та надішліть на електронну пошту rd@suspilne.media до 11:00 10 листопада.

Цьогоріч авторкою тексту для радіодиктанту стала письменниця та режисерка Ірина Цілик, читатиме його - акторка, народна артистка України Ада Роговцева.

За матеріалами УНН