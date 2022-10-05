Родини захисників "Азовсталі" взяли участь у засіданні Ради ООН з прав людини

Делегація Асоціації родин захисників "Азовсталі" та полку "Азов" у Женеві взяла участь у засіданні Ради ООН з прав людини, виступивши перед аудиторією організації, й організувала на Площі Нації мітинг.

Як передає Укрінформ, про це Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляє у Телеграмі.

Сестра нещодавно звільненого з російського полону начальника штабу "Азову" Сандра Кротевич, дружина полоненого захисника "Азовсталі" Лілія Ступіна і заступник командира "Азову" Сергій Цісарук "Мольфар" провели зустріч з українською делегацією в ООН, де поспілкувалися з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем.

Під час зустрічі були обговорені питання умов утримання та стану здоров'я військовополонених захисників "Азовсталі".

За ініціативою делегації на Площі Нації в Женеві був організований мітинг з вимогою до ООН негайно втрутитися в ситуацію з негідним поводженням росії з українськими військовополоненими і розпочати виконувати Женевські конвенції. Крім місцевих громадських організацій, до заходу долучився також Лубінець.

"Попереду в нашої делегації зустрічі з лідерами гуманітарних організацій, політиками та іншими впливовими особами. Ми продовжимо розповідати про їхній шлях у соцмережах Асоціації", - додали в організації.

Україна станом на 2 жовтня повернула з російського полону 808 людей в межах 24 обмінів.