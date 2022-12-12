Російські війська продовжують обстріл Херсона, число жертв зросло - голова ОВА Янушевич
Російські війська 12 грудня продовжують артилерійський обстріл Херсона, число жертв знову зросло, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них - загинули. Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома", - повідомив чиновник у телеграмі.
Кілька годин тому Офіс генерального прокурора повідомив, що російські військові 12 грудня обстріляли Херсон і його передмістя, внаслідок обстрілу житлового мікрорайону міста загинула жінка, четверо людей зазнали травм.
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11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і контрольовану українською владою частину області. За матеріалами Радіо Свобода