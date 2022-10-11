СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих "прильотів"

Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими - які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше.

Саме так сталося із цим чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об'єкта критичної інфраструктури.

"Мої знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України. Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", - зізнається він.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі "Інтернет". Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Зберігаємо спокій і здоровий глузд! Разом переможемо!

За матеріалами СБУ