У 2023 році в Україні можуть запровадити обов'язковий технічний огляд для автомобілів. Якщо це станеться, то найбільше проблем з ТО виникне у власників "євроблях" та авто після ДТП.

Не пройти техогляд можуть ті "євробляхи", які не відповідають заявленим у документах характеристикам. Наприклад, дизельні авто з видаленим каталізатором.

Небезпека непроходження техогляду велика і для машин, які зазнали пошкоджень у ДТП. Однак у цьому випадку результат технічного огляду залежить від якості ремонту.

Також не пройдуть перевірку й машини з наскрізними пошкодженнями корозією. Немає шансів на успішне проходження техогляду і вантажних мікроавтобусів, перероблених під пасажирські.