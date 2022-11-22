У ДПСУ розповіли які заборони діють на кордоні України з Білоруссю

В Україні запровадили низку заборон для населення, які діють на кордоні з Білоруссю. Зокрема, вони стосуються і наближення до самого кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час брифінгу.

"Щодо кордону з Білоруссю, у кожній області наші органи охорони кордону видають відповідні накази щодо режимних обмежень перебування поряд з кордоном. У тому числі це стосується максимального наближення до кордону. Перебування поряд з кордоном заборонено загалом, а також обмежується проведення будь-яких робіт, полювання, відпочинку на іншій віддаленості від кордону", - наголосив Демченко.

За його словами, перебувати у прикордонному районі можна лише за наявності відповідного дозволу, який надають співробітники ДПСУ.