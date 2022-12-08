У Києві дерусифікували ще 32 вулиці - нові назви

Київська рада на засіданні 8 грудня перейменувала ще 32 вулиці, провулка та бульвари, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим.

Про це йдеться на сайті ради.

Як розповів мер Віталій Кличко, у Києві вже перейменовано 237 міських об'єктів.

У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць, наприкінці жовтня - понад 40 вулиць, аналогічно - на початку вересня. Зокрема, вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких.

Наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

Сьогодні перейменували, у Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самойленка;

провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську - на вулицю Василя Мова.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманіцького;

вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.

У Солом'янському районі:

вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринджали;

вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова - на вулицю Батьківщини Глаголєвих;

вулицю Кірпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.

За матеріалами "Слово і діло"