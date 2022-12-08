У Києві дерусифікували ще 32 вулиці - нові назви
Київська рада на засіданні 8 грудня перейменувала ще 32 вулиці, провулка та бульвари, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим.
Про це йдеться на сайті ради.
Як розповів мер Віталій Кличко, у Києві вже перейменовано 237 міських об'єктів.
У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць, наприкінці жовтня - понад 40 вулиць, аналогічно - на початку вересня. Зокрема, вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких.
Наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.
Сьогодні перейменували, у Голосіївському районі:
вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самойленка;
провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;
вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.
У Дарницькому районі:
провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;
вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.
У Деснянському районі:
вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;
вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;
вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.
У Печерському районі:
вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;
бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.
У Подільському районі:
провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;
вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;
вулицю Орську - на вулицю Василя Мова.
У Святошинському районі:
вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;
вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;
вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;
вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;
вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманіцького;
вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;
вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.
У Солом'янському районі:
вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;
вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;
вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;
вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;
вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.
У Шевченківському районі:
вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринджали;
вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;
провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;
провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;
вулицю Академіка Грекова - на вулицю Батьківщини Глаголєвих;
вулицю Кірпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.
За матеріалами "Слово і діло"