У Києві екстрені вимкнення світла триватимуть усю зиму - КМДА

У Києві ситуація з електропостачанням залишається "не простою", у столиці тривають непланові вимкнення світла.

Про це 27 грудня в етері телеканалу "Київ" повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Ми пам'ятаємо останні обстріли, важко було відновлювати, але цілодобова робота енергетиків забезпечила нам ту ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. Відповідні роботи продовжуються", - сказав Пантелеєв.

У минулі вихідні в Києві залучили тимчасові обхідні схеми електропостачання, окрім того, через теплішу погоду рівень споживання електроенергії знизився, завдяки цьому столиця переважно була зі світлом, розповів 26 грудня гендиректор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко. Водночас він зазначив, що тимчасові схеми не дають змогу поки повернутися до стабілізаційних графіків.

"Ситуація є непростою і ми бачимо це в будні, тривають обмеження, тривають вимкнення, вони не є плановими, а більшою мірою екстреними. У таких реаліях ми житимемо всю зиму, треба це розуміти. Ми максимально намагаємося зробити так, щоб жителям було комфортно, але все залежить не лише від енергетиків", - наголосив в ефірі телеканалу "Київ" Пантелеєв.

За матеріалами Гордон.