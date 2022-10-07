У Києві розпочинається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери

У столиці розпочинають опалювальний сезон для закладів соціальної сфери - лікарень, шкіл, садків та інших установ сфери. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Київська міська рада.

"Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери - столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста. Підключатимуть об'єкти до тепла індивідуально - за заявками їхніх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого - не витрачати дарма тепло. Більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії", - зазначив Віталій Кличко.

Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним.