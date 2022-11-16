У Києві відновили живлення об'єктів критичної інфраструктури

До ранку в Києві вдалось відновити живлення усіх об'єктів критичної інфраструктури після уражень внаслідок російської ракетної атаки на Україну 15 листопада, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він зазначив, що завдяки злагодженій роботі енергетиків, працівників всіх комунальних служб міста Києва на даному етапі відновлено живлення усього міста.

"Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі", - додав голова МВА.

Напередодні, 15 листопада, Росія влаштувала ракетну атаку на міста та об'єкти енергетичної інфраструктури України - було випущено близько 90 ракет, із яких сили протиповітряної оборони збили 73.

Зокрема над Києвом та областю було ліквідовано 18 із 21 ракети, запущеної по регіону.

В Києві ракети пошкодили три житлові будинки. В місті були введені аварійні відключення електроенергії.