У Києві вшановували жертв Голодоморів

вечері 26 листопада в Києві почалося вшанування пам'яті жертв Голодоморів.

Біля меморіалу Голодомору відбулася акція "Запали свічку пам'яті". У ній взяли участь президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою та голови іноземних делегацій.

Вшанували пам'ять знищених голодом українців також прем'єр-міністри Литви та Бельгії Інгріда Шимоніте та Де Кроо.

"Володимир і Олена Зеленські з главами іноземних делегацій пройшли центральною алеєю меморіального комплексу та встановили колоскові композиції із запаленими лампадками перед скульптурою "Гірка пам'ять дитинства", - повідомила пресслужба Офіса президента.

Присутні вшанували пам'ять жертв Голодоморів у загальнонаціональну хвилину мовчання, під час якої лунали удари дзвона.

Зеленські з іноземними гостями також відвідали Національний музей Голодомору-геноциду, де ознайомилися з його експозицією. Зокрема, вони оглянули виставку "Leica, що бачила Голодомор", відкриту 23 листопада.

"Відвідувачі вперше зможуть побачити оригінальний альбом зі світлинами Харкова 1933 року та фотоапарат Leica ІІ, на який вони були зроблені. Ця камера належала австрійському інженерові Александру Вінербергеру, який у 1932-1933 роках працював у Харкові й таємно сфотографував жертв Голодомору... Зроблені ним світлини є надзвичайно цінними доказами скоєння комуністичним тоталітарним режимом злочину проти української нації", - додали в ОП.

День вшанування пам'яті жертв Голодоморів щорічно в Україні та у світі припадає на четверту суботу листопада.

26 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. Люди долучаються до акції "Запали свічку". Як вияв скорботи за вбитими голодом, віри у перемогу України. О 16:00 відбулася Загальнонаціональна хвилина мовчання.

Цього року жертв радянського сталінського геноциду вшановують в умовах повномасштабної війни Росії проти України. У нинішній війні РФ переслідує ту саму мету, що й під час Голодомору 1932-1933 років - знищення української ідентичності та української нації.