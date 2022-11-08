У Києві запропонували відмовитись від головної ялинки на Новий рік, а гроші віддати ЗСУ

В Києві запропонували не встановлювати головну новорічну ялинку.

Зекономлені кошти рекомендують витратити на допомогу Збройним силам України чи внутрішньо переміщеним особам.

Відповідна петиція з'явилась на сайті Київської міської ради. Станом на 16:20 вівторка, 8 листопада, електронний документ підтримали понад 1300 осіб

"Вважаю не доречним встановлювати ялинку - витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО. Розумію, що свято має бути, але нехай воно буде у кожного вдома, а ми як свідомі мешканці столиці водночас можемо в цьому році обійтися без встановлення головної ялинки Країни. Адже наразі головне свято на яке очікує кожен українець - це День Перемоги", - написала авторка петиції.

За матеріалами obozrevatel.com