У київському метрополітені з 1 листопада збільшуються інтервали руху поїздів

З 1 листопада будуть змінені графіки руху поїздів. Відтак у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в між пік 8-10 хвилин. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників ми відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію. Адже через постійні російські удари по об'єктах критичної інфраструктури країни ситуація з електропостачанням залишається складною. Утім в нашому пріоритеті залишається безпека містян і гостей столиці, тому всі пасажирські зони метрополітену залишаються із належним рівнем освітлення", - зазначив Микола Поворозник.

Він також нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

"Бережіть себе і тих, хто поруч, не втрачайте пильність. За сигналів повітряної тривоги одразу йдіть в укриття. Ворог хоче послабити нас, але разом ми сильні і переможемо", - підкреслив Микола Поворозник. За матеріалами metro.kyiv.ua