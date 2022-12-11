У пункті пропуску "Малий Березний" відбулася традиційна передача Вифлеємського вогню миру
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Безпосередньо на державній межі запалили свічки та лампадки від вогню, доставленого скаутами з Відня до словацького пункту пропуску "Убля". На території України їх зустрічали пластуни.
"Цьогоріч ми особливо чекали на прибуття Вифлеємського вогню в Україну. Для нас велика радість та честь сприяти поширенню священного вогню територією нашої держави. Щиро віримо, що він принесе мир та Божу благодать нашій країні", - зазначив заступник начальника загону Юрій Безкостюк.
Як зазначається, пластуни повезли Вифлеємський вогонь територією України, а військовий капелан Чопського прикодонного загону доставив священний вогонь у каплицю святого Спиридона Триміфунтського, звідки його поширять по прикордонних підрозділах.