У Сумах героїв України збираються вітати з Днем Святого Миколая. Уже ініційовано збір подарунків

Агенція промоції "Суми" спільно з ГО "Сумський бабський батальйон - ТИЛ" проводить благодійну акцію "Пакунок вдячності".

Мають на меті сформувати 600 святкових пакунків для бійців 15-го батальйону.

Збирають: теплі шкарпетки, солодощі, товари особистої гігієни (крем для рук/обличчя), каву та чай, енергетичні батончики, горіхи, сухофрукти, згущене молоко, дитячі малюнки.

Діють три пункти збору: вул. Соборна, 27 (з 11:00 до 18:00, окрім понеділка) та вул. Холодногірська, 35 (з 9:00 до 14:00, окрім неділі), вул. Інтернаціоналістів, 41А (студія манікюру "APN", з 9:00 до 17:00 щодня).

Збір триватиме до 9 грудня включно.