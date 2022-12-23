Укрпошта випустила марку "Щедрик. Carol of the Bells" (фото)

АТ "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells", приурочену до сторіччя прем'єри щедрівки у Карнегі-Холі у Нью-Йорку.

Як передає Укрінформ, про це агентству повідомили з пресслужби Укрпошти.

"Укрпошта завершує цей нелегкий рік випуском святкової марки "Щедрик. Carol of the Bells". Нова поштова марка пронизана духом Різдва, українською культурою, традиціями. Упевнений, вона відгукнеться в серцях українців, адже "Щедрик" - один із наших культурних символів. А ще наша марка пророкує щасливий і переможний прийдешній рік", - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта випустила поштову марку "Щедрик. Carol of the Bells" / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Тираж марки складає 200 тис. примірників. До поштової марки Укрпоштою традиційно випущено конверт "Перший день" та художню картку.

Придбати поштовий випуск "Щедрик. Carol of the Bells" можна, починаючи з 23 грудня, в усіх міських відділеннях Укрпошти, а також в офіційному онлайн- магазині Укрпошти. На продаж марок діють обмеження - не більше двох аркушів на одне замовлення.

Як повідомлялося, АТ "Укрпошта" ввела в обіг та погасила штемпелем "Перший день" новорічну поштову марку "Переможного Нового року!". Її тираж - 720 тис. примірників, а номінальна вартість - 12 грн.