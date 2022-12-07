В Україні дозволили не оформляти пластикове водійське посвідчення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав постанову, яка дозволяє використовувати лише електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Постанова набуває чинності 14 грудня.

"Раніше Україна стала четвертою країною Європи, що узаконила цифрові водійські посвідчення, а відтепер ми вводимо формат діджитал first. Тобто в будь-якій ситуації ви можете використовувати лише електронне водійське посвідчення в Дії, тримати документ просто у смартфоні й забути про пластик", - сказано у повідомленні.

Окрім того, тепер українці навіть під час оформлення водійського посвідчення можуть обирати, зробити лише діджитал-документ чи замовити пластикову картку.

Так, у додатку "Дія" документ доступний в українськомовній та англомовній версіях. Окрім того, права та техпаспорт мають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді, що є кроком до міжнародної інтеграції "Дії" й використання застосунку за кордоном.

Водночас враховуючи, що Європарламент вже сьогодні дозволив українцям користуватися своїми водійськими правами в ЄС, вочевидь без пластикової версії цього документу поки обійтися повністю не вийде.

Нагадаємо, в липні 2022 року в Україні змінили правила отримання водійських прав. Зокрема, змінився підхід до навчання та алгоритм складання іспитів - теоретичну та практичну частини підготовки водіїв розділили.

Крім того, МОЗ оновив перелік захворювань, за яких заборонено керувати транспортними засобами.

Готуються й інші нововведення. Зокрема, уряд розробив новий законопроєкт "Про дорожній рух", спрямований на уніфікацію вітчизняного та європейського законодавства. Згідно з ініціативою КМУ, вводяться нові категорії транспортних засобів, а посвідчення водія доведеться періодично оновлювати. За матеріалами: Міністерство цифрової трансформації /ZN.ua