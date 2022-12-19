В Україну прийде потепління з дощами та мокрим снігом

Завтра, 20 грудня, холодний антициклон зміститься у східному напрямку. В Україні ще очікується погода без опадів, лише у північній частині вранці та вдень пройде невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Температура повітря вночі ще очікується низькою: -11...-6°, на півночі Лівобережжя до -15°, але вдень стрімко потепліє: прогнозується від -2° до +3°, на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму +2...+7°.

Північний вітер перейде на південно-західний, 7-12 м/с.

21 грудня у східних регіонах, у Дніпропетровській та Полтавській областях очікується помірний сніг. Невеликий сніг вночі пройде й у більшості північних областей.

Вдень 22 грудня у західних, північних та місцями центральних областях прогнозується помірний дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме -6...0°, в Карпатах 21 грудня -14...-9°, вдень від -1° до +6°, в четвер у південній частині до +10°.

На дорогах західних та північних областей місцями утворюватиметься ожеледиця.

У Кам'янському, за даними сайту sinoptik.ua, завтра очікується хмарна, але суха погода. Температура вночі становитиме до -6°, вдень потеплішає до +1°. Вітер буде південний та південно-західний, до 5 м/с.

У середу та четвер синоптична ситуація істотно не зміниться, хіба що стане тепліше: 21 грудня протягом доби прогнозується 0...+2°, 22 грудня +1...+5°.

"Плюсова" температура протримається у нашому місті до кінця тижня, у вихідні прогнозуються дощі.