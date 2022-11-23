Від обстрілу росіянами пологового відділення Вільнянська загинуло немовля

Російська ракета влучила в пологове відділення лікарні у Вільнянську Запорізької області, унаслідок чого загинуло немовля, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця - вбито немовля, яке щойно з'явилося на білий світ, - написав він у своєму Telegram- каналі вночі в середу, 23 листопада.

За його словами, на місці атаки працюють рятувальники.

Пізніше заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок російської атаки ракетами із ЗРК С-300 загинув хлопчик, який народився два дні тому. Його мати залишилася живою.

За інформацією ДСНС, російська ракета зруйнувала двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення. У цей час там перебувала одна породілля із новонародженою дитиною, а також лікар.

"У результаті атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку і лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією під завалами більше нікого немає, - йдеться в повідомленні рятувальників.

Своєю чергою Кирило Тимошенко зазначив, що поранений лікар - у важкому стані.

Вночі 17 листопада росіяни вдарили по житловому двоповерховому будинку у Вільнянську, внаслідок чого загинули всі десятеро людей, які там проживали.

За матеріалами Zaxid.net