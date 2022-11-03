З полону росіян Україна повернула 107 воїнів Серед них 74 захисники "Азовсталі"

Україна та Росія обмінялися полоненими у форматі 107 на 107.

Україна повернула з полону шістьох офіцерів і 101 рядового та сержанта.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Серед звільнених - бійці ЗСУ, флоту, Тероборони, прикордонники, нацгвардійці, зокрема троє "азовців", а також бійці Держспецслужби транспорту. 74 звільнені бійці захищали "Азовсталь". Деякі добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб воювати за місто.

"Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених і лежачих з Маріуполя, з "Азовсталі", хлопців з осколковими пораненнями рук і ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є боєць, поранений внаслідок вибуху в Оленівській колонії", - повідомив Єрмак.