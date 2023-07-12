12 липня: що обов'язково потрібно зробити на Петра і Павла

12 липня за старим юліанським календарем (або 29 червня за новоюліанським) церква вшановує пам'ять апостолів Петра і Павла. Українці завжди любили та поважали це свято. У народному календарі свято Петра і Павла мало особливе значення, під нього підлаштовували багато справ.

Що потрібно зробити в церковне свято Петра і Павла

День Петра і Павла 12 липня в давні часи вважався розпалом літа, коли народ купався в річках, працював в полі і насолоджувався гарною погодою. У селян вже починався сінокіс. До Дня Петра і Павла намагалися зв'язати хоч один сніп сіна, щоб пшениця добре вродила.

12 липня наші предки обов'язково ходили до церкви для богослужіння. При чому для відвідування храму обов'язково красиво одягалися. Після повернення додому накривали багатий стіл і насолоджувалися різноманітністю страв, оскільки це був перший день після посту.

У давні часи вважалося, що Петра і Павла - свято сімей і рибалок.

Ось що обов'язково потрібно зробити в цей день:

Провести час з другою половинкою. День апостолів Петра і Павла вважається одним з найкращих в році для любовних справ. А якщо ви давно хотіли узаконити стосунки - немає кращого дня для весілля.

Приготувати мандрики. Мандрики - це традиційні українські частування на це свято, які символізують початок сінокосу і кінець купальського сезону. Це коржики з пісочного тіста з сирно-маковою начинкою. За давньою легендою цю страву носили з собою під час подорожей Петро і Павло, але один з мандриків вкрала зозуля. За це Господь покарав птахів - в липні у них пропадає голос і вони перестають співати.

Зібрати цибулю і часник. Наші предки починали збирати цибулю і часник саме з цього свята. До 12 липня чіпати овочі заборонялося - вважали, що в такому випадку хорошого врожаю не буде. Якщо на вашій ділянці ростуть часник і цибулю - варто зібрати трохи овочів в цю дату.

Піти на риболовлю. Апостол Петро за життя був майстерним рибалкою.

Вважається, що він допомагає всім в риболовлі, тому улов 12 липня точно буде хорошим.

Прибратися в домі. Наші предки обов'язково проводили в домі прибирання до дня Петра і Павла. Вірили, що якщо в цей день в будинку буде чисто, то і в родині буде злагода. А перед вечерею на Петра і Павла обов'язково накривали стіл чистою скатертиною.

Нарвати цілющих рослин. Жінки на Петра і Павла збирали цілющі трави і ароматні польові квіти для чаю. Вірили, що всі лікарські рослини до свята стають вдвічі кориснішими.

На зібраних рослинах незаміжні дівчата 12 липня проводили ворожіння. Для цього під подушку клали 12 різних трав і загадували, щоб вночі приснився суджений.

Також на свято вітали з Днем ангела чоловіків з іменами Павло і Петро.

Що не можна робити на Петра і Павла

Як і в будь-яке інше церковне свято, в цей день не можна сваритися, конфліктувати, згадувати старі образи і сварки, пліткувати, брати і давати гроші в борг, а також займатися рукоділлям і важкою фізичною працею.

Також існує забобон, за яким на Петра і Павла не можна їсти ягоди.

Прикмети погоди на Петра і Павла

У давні часи серед українців були популярні такі прикмети на Петра і Павла:

Дощ на Петра і Павла - дуже хороша прикмета, яка віщує хороший урожай. Але якщо дощі до цієї дати йдуть вже тиждень, то в цьому році згниє багато картоплі.

Яка погода 12 липня, такою вона буде ще 40 днів.

Роса з ранку - до сухої погоди найближчим часом.

Якщо продовжує співати соловей, то зима буде ранньою в цьому році.

Якщо зозуля досі кує, то ще можна сіяти огірки.

Який в цей день улов у рибалок, так і буде риба клювати весь рік.

Спека в Петрів день віщує морозне Різдво.

При цьому важливо пам'ятати, що погодні умови з давніх часів дуже змінилися, і давні прикмети вже можуть бути не актуальними.

За матеріалами УНІАН