Американський БФ "До України з Любов'ю" надає в безкоштовне користування до 5 років житло у трьох населених пунктах Київщини

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" з покликанням на телеграм-канал Борщагівської сільської ради.

У безкоштовне користування до 5 років надаються 135 квартир у селі Софіївська Борщагівка, 330 квартир у Тарасівці Боярської ТГ та будинки для самотніх ВПО похилого віку в Колонщині Макарівської громади.

Зауважується, що у пріоритеті по Софіївській Борщагівці працюючі особи, або хто працевлаштовується, по Тарасівці - члени сімей загиблих, інваліди війни, постраждалі від війни ВПО.

Усіх охочі мають заповнити анкету за покликанням (1 родина = 1 анкета). Заповнювати її потрібно максимально повно. Необхідно написати про дохід кожного члена родини.

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських дронів на Київщині горів приватний будинок.