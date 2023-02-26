Бажаєте отримати картку платника податків, перебуваючи за кордоном?
Перебуваючи за кордоном, чимало українців стикається з проблемою відновлення документів. Розповідаємо, як можна отримати картку платника податків, перебуваючи поза межами України.
Міністерство з питань реінтеграції ТОТ України інформує які документи потрібні?
1. Заповнена заява за формою No 5ДР.
2. Копія паспорта з чітким зображенням документа.
Де можна отримати картку платника податків:
- особисто у закордонній дипломатичній установі України;
- за письмовим клопотанням на вказану адресу за кордоном (документи надсилаються поштою);
- через представника в українській податковій.
Звертаємо увагу, що для отримання картки платника податків представником необхідно мати такі документи:
- довіреність,
- документ, що посвідчує особу представника,
- копію документа, що посвідчує особу довірителя.