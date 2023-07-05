Білоруська православна церква запропонувала "виселеним" ченцям із Лаври переїжджати до них

Білоруська православна церква готова поселити "виселених" ченців УПЦ (МП) із Києво-Печерської Лаври на своїй території, ідеться в повідомленні синоду БПЦ від 4 липня, пише УНН.

"Синод Білоруської православної церкви свідчить, що у разі насильницького виселення ченців з Києво-Печерської лаври, вони можуть знайти місце подальшого чернечого подвигу в чернечих обителях Білоруської православної церкви", - ідеться у заяві.

29 березня 2023 року заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном зі Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою. Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Комісія Мінкульту по 5 червня вела роботу з інвентаризації та приймання майна Києво-Печерської Лаври. Після цього українська православна церква московського патріархату повинна була протягом 3 робочих днів повернути майно заповідника Лавра. 12 червня Мінкульт повідомив, що УПЦ МП досі не передала ключі до всіх 79 об'єктів держмайна в Лаврі.

4 липня до Києво-Печерської Лаври прибула комісія заповідника для опечатування вивільнених корпусів. Як повідомляв в.о. генерального директора національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" Максим Остапенко, було перешкоджання їх роботі з боку присутніх на території людей. Комісія написала заяву у поліцію.