Цей рік змінив нас, світ та все навколо!

Рік тому, 24 лютого 2022 року, РФ почала широкомасштабне вторгнення в Україну.

365 днів тому на світанку 24 із 25 областей зазнали ракетних ударів. Відтоді українці живуть в умовах жорстокої, брутальної повномасштабної війни, що перекреслила життя до 24 лютого 2022-го й остаточно зруйнувала міжнародний порядок у світі.

Водночас російській воєнній агресії проти України - 9 років. Війна розпочалася, відколи Кремль, ховаючись за гібридною агресією, в 2014 році анексував Крим й окупував частини Донецької та Луганської областей. Широкомасштабне вторгнення рік тому стало кульмінацією війни, що точиться уже 9 років.

Ми переможемо завдяки народові України та його героїзму!

Слава Україні!

Героям слава!