Через Дію можна подавати заяви про обмін старих ламп

Відтепер подати заяву про обмін лампочок можна в Дії. Ви зможете обміняти 5 звичайних ламп на 5 LED у найближчій Укрпошті. Заява в Дії гарантуватиме наявність ламп у відділенні.

Перехід на LED-лампи допоможе скоротити дефіцит електроенергії. За підрахунками експертів, споживання електрики знизиться на 7-10% під час пікових навантажень. Так кожен із вас зможе зробити свій внесок у посилення енергетичної безпеки України.

Перші партії ламп надійшли до обласних центрів. А також - до Краматорська, Покровська і Кривого Рогу. До кінця лютого лампочки з'являться і в інших містах України.

Як обміняти лампи

Як обміняти лампи

Авторизуйтеся в Дії зручним способом

Натисніть у меню Послуги та виберіть послугу Обмін лампочок

Укажіть: Контактний номер телефону Відділення Укрпошти, в якому хочете забрати лампочки Тип та кількість світлодіодних ламп, які бажаєте отримати. Наприклад: 3 типу Е14, 2 типу Е27

Після підтвердження заяви лампи зберігатимуться у відділенні Укрпошти 5 робочих днів

Для тих, у кого немає Дії

Якщо не маєте можливості замовити через Дію, просто завітайте на Укрпошту, щоб обміняти лампочки. Для цього треба з собою взяти паспорт, податковий номер та лампи.

Якщо лампи будуть в наявності - їх одразу ж замінять.

Щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заяву через застосунок Дія. Хто реалізує

У відповідь на запит України, ініційований Президентом України, Європейський Союз планує закупити 30 млн LED-лампочок та, починаючи з середини січня 2023 року, поетапно й безкоштовно передає їх Україні.

З українського боку програма реалізується Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації України та АТ "Укрпошта".

Проєкт реалізується як один з інструментів підтримки ЄС енергетичного фронту України, які дозволяли б вистояти під час енергокризи та забезпечити баланс енергоспоживання в пікові години.