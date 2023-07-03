Чверть українців залишили свої домівки через російське вторгнення, - британська розвідка

Російське вторгнення в Україну призвело до того, що чверть громадян були змушені залишити свої домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 29 червня влада України повідомила, що відповідно до законодавства про надзвичайний стан з липня 2022 року із зон бойових дій на підконтрольних Україні територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей евакуйовано 139 тисяч громадян.

Це лише частина ширшої кризи переміщення в Україні. За оцінками ООН, 6,3 мільйона українців залишаються біженцями та понад 5 мільйонів внутрішньо переміщеними особами.

"При довоєнному населенні в 44 мільйони людей чверть українців, як і раніше, змушені залишити свої будинки внаслідок вторгнення Росії", - зазначають у Міноборони Британії. Втікачі від війни

За даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".

За даними ООН, наприкінці 2022 року 11,6 млн українців залишалися переміщеними особами, у тому числі 5,9 млн усередині своєї країни та 5,7 млн поїхали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

Національний банк України заявляв, що кількість українців, які перебувають за кордоном, на початку 2023 року становила 9 млн осіб. Повернення може розпочатися не раніше наступного року. За прогнозом НБУ, наприкінці 2025 року за кордоном залишатимуться 5,9 млн українців.