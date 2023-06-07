Директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА буде звільнений за порушення комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв звільнити директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка. Його помітили в ресторані під час комендантської години.

Про це Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

"За порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян. А чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність", - зазначив він.

Кличко сказав, що закликав Никоряка писати заяву на звільнення.

Увечері 6 червня видання "Українська правда" опублікувало розслідування про порушення комендантської години в Києві. Там з'ясували, що у столиці вночі продовжують працювати кілька ресторанів. Однієї ночі журналісти помітили в ресторані чиновника КМДА Олександра Никоряка, який опікується культурною спадщиною в столиці, разом зі столичним забудовником Артуром Мхітаряном. Він відвідував ресторан "Біаріц" під час комендантської години та повітряної тривоги.