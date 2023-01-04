Епіфаній проведе різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній на Різдво 7 січня проведе богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірян та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво - Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - йдеться у повідомленні пресслужби ПЦУ.

Початок богослужіння заплановано на 9 годину ранку.

Нагадаємо, раніше у цьому соборі служили лише священники УПЦ МП.Заборона УПЦ МП в Україні

1 грудня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Верховній Раді буде запропоновано заборонити діяльність УПЦ МП в Україні, а також ініційовано перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво- Печерській Лаврі.

В кінці 2022 року СБУ проводила численні обшуки на об'єктах, які використовує УПЦ МП. СБУ заявляла, що мета обшуків - перевірка, чи не використовуються єпархії як осередки "русского мира", чи не ховаються в приміщеннях УПЦ МП громадяни РФ і чи не зберігаються там заборонені предмети. За матеріалами УНІАН.