Горіховий Спас: чого не можна робити

29 серпня церква відзначає перенесення Нерукотворного Спаса зі стародавнього візантійського міста Едеси до Константинополя.

Нерукотворний Спас - це полотно тканини, на якому відбилося обличчя Христа. Його називають нерукотворним, оскільки вважається, що зображення проявилося на реліквії саме по собі.

У народі це церковне свято отримало назву Горіховий Спас або Третій Спас, пише УНІАН.

Українці здавна шанували це народне свято і за прикметами дня гадали, якою буде погода восени. Для цього ходили до найближчої річки і дивилися на течію - якщо вона бурхлива, то осінь буде холодною, а взимку часто будуть хуртовини.

У народне свято 29 серпня було заведено запрошувати у двір священика та освячувати колодязі. Тільки після цього з них дозволялося пити воду. Також в цей день чистили підземні і цілющі джерела до осені.

У Горіховий Спас, як зрозуміло з назви, заведено збирати й святити в церкві різні горіхи. Наші предки в цю дату могли вийти в ліс за дикими горіхами і ягодами. А багато господарів вирощували горіхи у своїх садах. Окрім горіхів до церкви несуть хліб, колоски, яблука.

Інша назва свята - Хлібний Спас - з'явилася через те, що свято 29 серпня випадає на період жнив. В кінці серпня наші предки були зайняті польовими роботами, а зі свіжого зерна пекли хліб в печі. Дуже важливо було прибрати зерно з поля до початку сезону дощів, інакше сіно згниє через вологу. Також в кінці серпня викопують картоплю на городах.

З Успіння Пресвятої Богородиці (28 серпня) протягом 3 днів наші предки сіяли озимі культури. Займалися цим в основному чоловіки. Зерно для посіву складали в віз, а також брали з собою на поле сніп свіжого сіна - це прикмета на хороший урожай. Деякі сім'ї наймали на роботу засівальників, якщо не могли посіяти озимі самі.

Дата 29 серпня вважається дуже вдалою для подорожей. Всі справи, вчинені під час поїздки, закінчаться вдало.

Народжена 29 серпня людина за знаком Зодіаку - Діва. Ці люди дуже організовані та дисципліновані, у них завжди все під контролем. Не люблять безлад і непунктуальність. Дуже важко переживають критику і невдачі, але не піддаються паніці. Люблять подорожувати, відчувають близькість з природою.

Наші предки вважали, що в цей день не можна працювати в полі з полудня до вечора, інакше на людину можуть напасти полудниці - злі духи, які насилають лихоманку. У такої заборони є й обґрунтована причина - сонце в цей період сильно припікає і може викликати сонячний удар.

У цей день вважається великим гріхом викидати у відро для сміття залишки хліба і хлібні крихти. Краще віддайте їх птахам або бездомним тваринам.

Також 29 серпня категорично заборонено смітити біля річки, плювати у воду, виливати відходи й лаятися матом біля водойм.

Не користуйтеся чужим рушником в цей день, щоб не перетягнути на себе хвороби людини. Також в цю дату не можна доїдати за іншими.

Лінуватися і байдикувати 29 серпня не варто, інакше до кінця року буде переслідувати невдача в справах.

Також в цей день не варто ходити в ліс, гори й дикі місця поодинці. Підвищується ризик заблукати та потрапити в біду.