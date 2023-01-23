Із 50 000 завербованих ув'язнених у ПВК Вагнера залишилося 10 000

З 50 000 російських ув'язнених, завербованих ПВК Вагнера для участі у війні в Україні, залишилося лише 10 000 осіб, заявила голова благодійного фонду "Русь сидяча" Ольга Романова, повідомляє Медуза.

"За нашими даними, на кінець грудня було завербовано 42-43 000 [в'язнів]. Зараз їх, швидше за все, вже за 50 000. З них воюють на фронті 10 000, бо всі інші або вбиті, або триста, або зникли безвісти, або дезертували, або здалися в полон", - сказала Романова.

За її даними, дезертувати з ПВК ув'язнені "зі страшною силою" почали ще восени 2022 року. Багато хто з них, зазначає глава проєкт, втекли назад до Росії, взявши з собою зброю. За приклад вона навела випадок початку грудня 2022 року в Ростовській області: колишній в'язень, який дезертував із ПВК, відкрив вогонь по поліцейських, поранивши одного з них.

Романова також припустила, що засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин не веде статистики про зниклих або дезертирів серед ув'язнених, просто записуючи їх усіх до списку загиблих. Про це, зокрема, можуть свідчити повідомлення про те, що ПВК повертає родичам ув'язнених порожні труни.

За даними британської розвідки на 20 січня, кількість найманців ПВК Вагнера, які беруть участь у війні РФ проти України, становить близько 50 000. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ