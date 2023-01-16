Кількість постраждалих від обстрілу Запоріжжя із ЗРК С-300 зросла до дев'яти

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Запоріжжя із зенітно- ракетних комплексів С-300 в ніч на 16 січня зросла з п'яти до дев'яти.

Про це повідомила поліція Запорізької області, передає Укрінформ.

Наслідки чергового російського ракетного удару по Запоріжжю / Фото: Альберт Кошелев. Укрінформ

"У результаті ракетного обстрілу постраждали дев'ятеро людей - чотирьох госпіталізовано до медичних закладів, із них - двоє дітей, 9 та 15 років", - йдеться у повідомленні.

Поліція зауважила, що мішенню агресора знову стали мирні жителі Запоріжжя: влучання ракети зафіксували за два метри від п'ятиповерхівки.

За фактом збройної агресії слідчі поліції та УСБУ в Запорізькій області відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя постраждали п'ятеро людей, серед них - двоє дітей.