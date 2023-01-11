Київ готовий до можливої облоги ворогом: подробиці від КМДА

Навколо Києва споруджено потужні фортифікаційні укріплення та інші оборонні споруди, а також місто має стратегічні запаси всіх ресурсів, потрібних для життя, запевняють у КМДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника телеканалу tsn.ua.

На запитання, чи готова столиця України до можливого повторного наступу окупантів з Білорусі, Поворозник відповів, що Київ укріплений і забезпечений на всі 100%.

"Проведено величезну роботу. Я не хочу зараз називати, скільки було збудовано в кілометрах фортифікаційних та інших оборонних споруд навколо столиці. Було потрачено багато сил, засобів, а також коштів. Тут були залучені сили армії, області та безпосередньо міста. Командування сухопутних військ і оборони міста Києва докладають дуже багато зусиль, аби убезпечити місто від можливого сценарію, який ми вже проходили в лютому минулого року. І гадаю, у них все вийде на 100%", - запевнив перший заступник мера.

Він підкреслив, що місто забезпечено усім необхідним - продуктами, іншими ресурсами.

"Я вам чесно скажу, від голоду ми в Києві точно не помремо. Проблем з логістикою та доставкою, як у лютому та березні минулого року, точно не буде", - наголосив Поворозник.

При цьому він відзначив активну роботу київських підприємців, промисловості та іноземних партнерів, які надали і надають місту всі важливі ресурси.

"У Києва є певні стратегічні запаси, їх вистачить на перший період. Ми вже працюємо не з чистого аркуша, як це було у лютому 2022-го, а маємо власні напрацювання та досвід роботи в умовах війни. Тому готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій", - констатував посадовець КМДА.

РБК-Україна повідомляло сьогодні, 11 січня, що Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району столиці. Йдеться про урядовий квартал та прилеглі до нього території.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 9 й 10 січня СБУ проводило в Харкові антитерористичні контрдиверсійні заходи.

Додамо також, що Сили та засоби оборони міста Києва постійно вдосконалюють свій потенціал. Наразі до оборони Києва додали декілька нових різновидів ППО.