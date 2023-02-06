Колишню пресофіцерку ДПСУ звільнили зі служби після скандалу з відпусткою в Парижі

Колишню пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванну Плантовську звільнили з військової служби після скандальної відпустки у Парижі. Про це повідомляє "Українська правда з посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка.

Раніше повідомлялося, що її перевели з Одеси в Житомирський прикордонний загін на посаду не пов'язану із комунікацією. Однак, за словами прес- секретаря ДПСУ Андрія Демченка, з кінця січня Іванна Плантовська звільнена з військової служби.

"На цей час вона звільнена з лав Державної прикордонної служби України відповідно до норм законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Звільнення відбулося наприкінці січня", - сказав Андрій Демченко.

Іванна Плантовська потрапила у гучний скандал, коли виклала в соцмережі фото з Парижа, де зустрічала Новий рік. Крім Франції, у соцмережах речниця Південного регіонального управління Держприкордонслужби хизувалась й іншими світлинами з різних курортів.

Користувачі соцмереж та журналісти зауважили, що на зарплатню у ДПСУ прикордонниця не змогла б собі так часто дозволяти "люксовий" відпочинок. Крім цього, користувачі дискутували про те, наскільки етичним для держслужбовиці є хизування закордонним відпочинком та досить відвертими фото. За матеріалами Zaxid.net