Літературну премію Василя Симоненка цьогоріч не вручатимуть

У Черкасах, де довгий час жив і творив поет Василь Симоненко, вперше від часу заснування не вручатимуть Всеукраїнську літературну премію його імені.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив професор Черкаського національного університету, голова Черкаської обласної організації Спілки письменників України Володимир Поліщук.

"У зв'язку з воєнним станом фінансування підтримки діяльності творчих спілок, зокрема і книговидання, торік не було. Так само й бюджетного забезпечення Всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка 2022 року. Вона фінансувалася з обласного бюджету. Загальна сума - 50 тисяч (гривень - ред.). Було дві номінації - 20 і 30 тисяч. Цього року премію поставили на паузу. Сподіваюся, що наступного року її таки вручать. Бо держава не скасувала, наприклад, літературну премію імені Шевченка", - зазначив Поліщук.

Василь Симоненко жив у Черкасах і працював кореспондентом кількох видань з 1957 аж до смерті в 1963 році. У місті є музей поета.