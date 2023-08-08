Місцева влада закликає хасидів не їхати до Умані на Рош га-Шана

Черкаська обласна військова адміністрація напередодні єврейського нового року рекомендує хасидам утриматися від відвідування Умані 15-17 вересня, але вживає заходів для посилення заходів безпеки.

"Ми рекомендуємо паломникам максимально утриматися від відвідин Умані, враховуючи війну, регулярні масовані обстріли нашої країни та можливі провокації з боку Росії.

Водночас розуміємо, що частина вірян, як і торік, усе ж наважаться приїхати. Тому спільно з міською владою, сектором безпеки й оборони, усіма профільними службами вже працюємо превентивно", - написав у Telegram керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець

Табурець зазначив, що заходи безпеки будуть посилені. Ідеться про надання меддопомоги, функціонування закладів громадського харчування, роботу комунальників, протиепідемічні заходи.

Рош га-Шана - єврейський Новий рік, який святкують два дні поспіль на молодик осіннього місяця тишрей за єврейським календарем. З цього дня починається відлік днів нового єврейського року.

У 2022 році до Умані на Рош га-Шана приїхали прочани попри попередження про небезпеку перебування в Україні. Хасиди щороку з'їжджаються до Умані на могилу цадика Нахмана. Це місце паломництва для хасидів з усього світу. За матеріалами Українська правда