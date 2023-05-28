На Черкащині попрощалися з 22-річним нацгвардійцем, вбитим п'яним суддею.

У місті Тальне Черкаської області зібралися місцеві провести в останню дорогу українського військового Вадима Бондаренко, якого в ніч проти 26 травня збив суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир.

Про це повідомляє ТСН.ua.

У центрі Тального зібралися сотні містян. Усі вони несли квіти до тіла загиблого солдата. Прощання супроводжувала почесна варта НГУ.

У нього залишилась дружина та троє дітей - 2 старших дітей від першого шлюбу та 2-річна дівчинка. Також батько і брат загиблого захищають Україну на фронті.

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Судді інкримінують смертельну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. 27 травня Вища рада правосуддя дозволила арештувати Тандира. До 21 липня 2023 року перебуватиме під вартою без можливості внесення застави. Під час суду адвокати підозрюваного заявили, що він нібито не був у стані алкогольного сп'яніння і не перевищував швидкість. Вони пропонували відправити Тандира під цілодобовий домашній арешт.