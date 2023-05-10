На Рівненщині на міні підірвався трактор: є жертви
2023-05-10 17:27
У прикордонні Рівненської області на міні підірвався трактор, внаслідок чого один чоловік загинув, ще один - травмований. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
За його словами, інцидент стався 10 травня в полі на території Дубровицької територіальної громади.
Водій трактора заїхав на поле, проігнорувавши табличку про замінування території та огородження.
Наразі на місці події працюють всі відповідні служби.
"Вкотре закликаю бути уважними і дотримуватися здорового глузду. Мова йде, перш за все, про ваше життя і безпеку!" - додав Коваль. За матеріалами Дело.