На трамвайному маршруті No33 відремонтовано колії та випущено нові вагони "Татра-Юг", - Кличко

Трамвайний маршрут No33 у Києві повністю відновлено. Там відремонтовано колії та курсуватимуть нові вагони "Татра-Юг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Сьогодні на маршрут No33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 новеньких трамваїв українського виробника "Татра-Юг". Тепер маршрут курсування повністю відновлений. Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Карельським провулком", - повідомив Віталій Кличко.

За його словами, загалом оновлено 1076 метрів трамвайної колії. Замінено 1809 шпал, демонтовано 2 стрілочних переїзди. Наразі завершують роботи з благоустрою.

Інтервал руху трамвая No33 у пікові години складатиме 15 хвилин.