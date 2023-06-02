Нардепка Ясько зізналася, що народила від Саакашвілі: це його українське коріння і продовження

Народна депутатка Єлизавета Ясько, яка перебувала у стосунках з ув'язненим експрезидентом Грузії Михайлом Саакашвілі, в День захисту дітей, 1 червня, розповіла, що стала мамою. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Стать первістка і коли він народився, Ясько не розсекретила. Вона лише зазначила, що ніколи не могла уявити, що її дитина народиться в таких страшних реаліях для нашої країни.

"Ми не думаємо про літо. Ми думаємо про захист наших дітей. Дітей, які, на жаль, не можуть мати безпеку у своїй хаті через повномасштабну агресію Російської Федерації", - написала нардепка.

Одним із найбільших випробувань вона назвала відсутність батька дитини, "яка стала не тільки символом кохання, але і його продовженням". Ясько прямо не назвала ім'я батька дитини, проте написала, що його зараз немає "на свободі та в здоров'ї".

"Моя дитина - це моя любов. Для батька наша дитина - це його українське коріння та українське продовження, про яке він мріяв і так хотів мати, пишаючись своїм паспортом громадянина України", - написала вона.

Ясько наголосила, що зараз їй дуже не просто, оскільки вона виконує функції одразу двох батьків. Вона пишається українськими жінками, які не здаються та борються за свободу і незалежність України.

У Саакашвілі є ще троє дітей - два сини від Сандри Рулофс та позашлюбна донька від співачки Софо Ніжарадзе.

Нагадаємо, Саакашвілі і Ясько повідомили про свої стосунки в жовтні 2021 року. На той час експрезидент Грузії був одружений з Сандрою Руфолс, яка заявила, що його зрада стала для неї потрясінням.