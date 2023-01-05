Нові правила: відтепер на водійські права треба скласти три іспити

В Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відтепер відбуватиметься за оновленим алгоритмом, який передбачає 5 кроків.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

«На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС (з теорії – ред.). Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки», - йдеться у повідомленні.

Після цього учень має опанувати водійські навички, скласти внутрішній іспит в автошколі, отримати свідоцтво та звернутися до сервісного центру МВС.

Якщо громадянин успішно складе практичний іспит, у сервісному центрі отримає своє перше посвідчення водія.

23 грудня Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України презентував автошколам нові плани щодо видачі посвідчення водія.