Окупанти планують переселити 300 тисяч росіян у тимчасово окупований Маріуполь

Російські окупанти розробили так званий "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя. Кремль планує збільшити населення міста приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними українських партизанів, заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян РФ. Крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів РФ.

Місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію РФ.

"Центр національного спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", - наголосили в центрі.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Місто Мелітополь Запорізької області було окуповане росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни називають Мелітополь "столицею" окупованої частини Запорізької області.

При цьому загарбники перетворили місто на свій військовий пункт, а також тероризуються місцеве населення.

Зокрема, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що росіяни можуть провести на окупованих територіях України мобілізацію після проведення так званих "виборів" у вересні.