Отримати витяг про несудимість тепер можна в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку Дія нову послугу, яка дозволяє українцям отримати витяг про несудимість у кілька клаців.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.

"Команда Мінцифри продовжує цифрувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість - один із документів, що має найбільший попит у країні. Щорічно його отримують близько 1 млн українців. Тепер документ можна одержати в Дії. Ми автоматизували процес підготовки витягу та зробили його максимально зрозумілим і швидким, щоб українці могли користуватися зручною онлайн- послугою", - зазначив міністр.

Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:

у застосунку перейти в розділ Послуги;

вибрати Довідки та витяги - Витяг про відсутність судимості;

вибрати тип та мету запиту;

заповнити дані про себе;

надіслати запит.

Якщо інформація про вас є в центральній базі даних та не потребує додаткової перевірки, дані підтягнуться з реєстрів і витяг сформується автоматично.