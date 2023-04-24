Отримати витяг про несудимість тепер можна в "Дії"
Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку Дія нову послугу, яка дозволяє українцям отримати витяг про несудимість у кілька клаців.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.
"Команда Мінцифри продовжує цифрувати найпопулярніші держпослуги. Витяг про несудимість - один із документів, що має найбільший попит у країні. Щорічно його отримують близько 1 млн українців. Тепер документ можна одержати в Дії. Ми автоматизували процес підготовки витягу та зробили його максимально зрозумілим і швидким, щоб українці могли користуватися зручною онлайн- послугою", - зазначив міністр.
Щоб отримати витяг про несудимість у Дії, потрібно:
у застосунку перейти в розділ Послуги;
вибрати Довідки та витяги - Витяг про відсутність судимості;
вибрати тип та мету запиту;
заповнити дані про себе;
надіслати запит.
Якщо інформація про вас є в центральній базі даних та не потребує додаткової перевірки, дані підтягнуться з реєстрів і витяг сформується автоматично.