Перехід на 12-річну систему шкільної освіти буде у 2027 році - Міносвіти

Перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися у 2027 році, в межах реформи Нової української школи.

Про це повідомляють у Міністерстві освіти й науки України.

Зазначається, що нині експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу. Цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.

- Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12- річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено, - йдеться у повідомленні.

Також у Міносвіти зауважили, що освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, - це однозначно великий виклик для української системи освіти. МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається.